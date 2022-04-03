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Эффект стройности: Брухунова показала фигуру «восьмерку» при помощи накладной баски

Это элемент отлично вырисовывает женственные линии.

Эффект стройности: Брухунова показала фигуру «восьмерку» при помощи накладной баски
Татьяна Брухунова. Фото: t.me/mamashaVagashi

Татьяна Брухунова отметилась на публике в романтичном платье с принтом «миль флер», модных черных полупрозрачных колготках и туфельках Chanel.

Изюминкой образа жены Евгения Петросяна стала накладная баска на лямках, которая подчеркнула тонкую талию светской львицы и фигуру «восьмерку».

Татьяна Брухунова. Фото: t.me/mamashaVagashi

Отметим, что наряды с баской в этом сезоне актуальны, о чем ранее рассказывала ведущая шоу «Модный приговор» Эвелина Хромченко. Она рекомендовала их женщинам любых типов фигур. Красивые формы она выделит сильнее, а проблемные бедра и отсутствие талии скроет. Очень удобный элемент для дам.

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