«Кто отец моего ребенка»: Брухунова сделала важное заявление

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова стали родителями в марте 2020 года и долго скрывали этот факт. Только в день своего 75-летия сатирик показал фото сына, которому на тот момент было уже полгода. Периодически у пользователей Сети возникают вопросы об отцовстве Петросяна.

На этот раз Брухунова резко ответила всем критикам, отметив, что Ваган – копия папы.

«Я знаю, кто распускает эти слухи. Они меня не могут задевать. Я знаю, кто отец моего ребенка, и этого достаточно. А те, кто видит Вагана в жизни, отмечают его 90-процентное сходство с отцом», — написала Брухунова.

Напомним, накануне у Петросяна завершился раздел имущества с бывшей женой Еленой Степаненко. Экс-супруги разделили шесть квартир в Москве, а также особняк в Подмосковье и элитную коллекцию картин и книг.

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