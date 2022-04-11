Один образ – три тренда: Брухунова в пальто с эффектом стройности и сапогах-каре вышла на променад

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в очередной раз подтвердила статус фэшн-дивы, выйдя на променад по Москве в пальто модного нефритового оттенка с эффектом стройности.

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Именно такие двубортные модели рекомендовала ведущая «Модного приговора» Эвелина Хромченко дамам, которые хотят выглядеть стройнее. За счет двойной линии пуговиц они делают фигуру визуально компактнее. Впрочем, Татьяна Брухунова в этом явно не нуждается.

К слову, в аутфите Татьяны Брухуновой можно отметить еще два тренда, на которых останавливалась в своих эфирах Эвелина Хромченко. Это модный в этом году головной убор — берет.

А также сапоги с деликатным кареобразным мысом. Ведущая замечала, что откровенно квадратные носы на обуви уже потеряли свою актуальность, а вот такие, аккуратные — хит сезона.

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