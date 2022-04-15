«Самые важные мужчины на свете»: Алена Рапунцель поделилась редким снимком, представ с мужем и двумя сыновьями

Экс-участница «Дома-2» Алена Рапунцель счастлива, что у нее теперь есть семья.

Накануне, 14 апреля, в семье экс-участницы «Дома-2» Алены Рапунцель было сразу два радостных повода.

24 года исполнилось ее мужу Илье Семину и ровно месяц — младшему сыну, имени которого Алена пока не разглашает.

Отметить оба праздничных события семейство отправилось в ресторан. Именно там Алена Рапунцель сделала теплое фото, которым поделилась в микроблоге.

В кадре она предстала на руках с маленьким сыном. Рядом с ней — муж Илья Семин и старший сын Богдан. Все четверо выглядят очень счастливыми.

«Семья Семиных. Муж, с днем рождения тебя, любимый. Сыночек, с первой важной датой тебя. Мы с Бодей вас сегодня поздравляем и целуем. Я так люблю вас, мои самые дорогие и важные мужчины на свете. И важнее этого нет ничего на свете», — поделилась под фото Алена Рапунцель.

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