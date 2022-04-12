«Давай, старайся»: Алена Рапунцель подловила, как ее новорожденный сын пытается ползти на животе

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель наслаждается материнством.

Она не сводит глаз с новорожденного сына, часто снимает его на камеру и размещает в своих соцсетях трогательные видео.

На этот раз она подловила, как малыш пытается ползти.

«Кто тут у нас пытается ползти? Давай, сын, старайся, старайся. На животике совсем не любит лежать», — говорит за кадром Алена Рапунцель.

Кроха в это время пыхтит и кряхтит, демонстрируя свое недовольство. Но при этом очень хорошо держит голову.

«Так не любит на животике долго лежать, если это не моя грудь, только. Во сколько у вас дети стали головку уверенно держать? У нас уже очень даже старательно это делает. 14 числа нам уже месяц, а папе 24 годика. Два праздника будет», — поделилась Алена Рапунцель.

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