«Дожили»: Алене Рапунцель из «Дома-2» отключили свет за неуплату

Экс-участница реалити-шоу Алена Рапунцель больше полугода не оплачивала по счетам.

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Рапунцель столкнулась с коммунальной проблемой.

В квартире, где живет Алена Рапунцель с мамой, мужем и двумя маленькими сыновьями, отключили свет. К своему ужасу, Алена узнала, что причина обесточивания их отдельно взятой квартиры — долги.

В телеграм-канале Алена Рапунцель рассказала, что вместе с сыновьями сидит без света.

«Дома отключили свет за неуплату. Дожили. Я просто не знала, что надо платить в другом приложении и семь месяцев не платила. Нас отрубили. Мы платим не по счетчикам, как я понимаю. Приходит сумма, и мы ее гасим», — посетовала Алена Рапунцель.

Вернуть электричество в квартиру Алене Рапунцель пообещали в течение 48-ми часов. Это не устраивает молодую мамочку, поскольку у нее на руках новорожденный малыш, а отсутствие освещения в квартире осложняет уход за ребенком.

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