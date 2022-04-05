Блондин, как старший брат: Алена Рапунцель запечатлелась на руках с крохой-сыном, сняв с него чепчик

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель в середине марта во второй раз стала мамой. Помимо трехлетнего сына Богдана, который родился от отношений с Ильей Яббаровым, у нее теперь есть новорожденный наследник от мужа Ильи Семина.

Алена Рапунцель растворяется в детях, признаваясь, что не может поверить своему счастью.

«Я и две моих брошечки на сердце. Поделитесь с нами сердечком. Я даже представить не могла, что в 25 лет у меня будет в жизни такое большое счастье», — поделилась Алена Рапунцель в микроблоге.

Публикацию она сопроводила снимком, на котором предстала с двумя сыновьями. Богдан стоит рядом с мамой.

А на руках Алена Рапунцель держит новорожденного кроху, укутанного в одеяльце. На голове у малыша нет чепчика. Видно, что у него светлые волосы. Он — блондин, как и его старший брат Богдан.

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