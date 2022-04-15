«С какими-то бесами жили на одной территории»: Пригожина возмутили слова находящегося в Израиле Макаревича

Андрей Макаревич, как и некоторые другие медиаперсоны, с недавнего времени находится в Израиле. Недавно он нелестно высказался в адрес России, что возмутило большую часть общественности. Не остался в стороне и продюсер Иосиф Пригожин.

«Те, кто живет в России и есть Россия! Оскорблять людей категорически запрещено, он же интеллигентный музыкант, мы все люди одной страны и мира, разве так можно? Я считаю, это не этично», — сказал Пригожин.

Продюсер отметил, что его мама живет в Израиле, а родительница Валерии – в России.

«Это что за разговоры? Тявкает, гавкает, просто кошмар! Ощущение, что мы с какими-то бесами жили на одной территории. Вы имеете паспорта российские, даже если у вас есть двойное или тройное гражданство, вы зарабатывали здесь деньги, вам разрешали путешествовать, живите, имейте свою точку зрения, но почему вы всех оскорбляете? Это же ваши зрители!» — написал Пригожин в своих соцсетях.

больше по теме Иосиф Пригожин сообщил, когда собирается улететь из России Продюсер планирует отправиться в Израиль.

Напомним, в начале марта Пригожин также побывал в Израиле. Поездка оказалась краткосрочной – продюсер с женой ездили на землю обетованную, чтобы поздравить сестру Иосифа с юбилеем.

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