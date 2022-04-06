Валерия призналась, что ей часто приходится успокаивать Пригожина

Певица Валерия рассказала нашим журналистам, что в их семье она более стрессоустойчивая. По ее мнению, женщине как хранительнице домашнего очага и спокойствия не нужно добавлять проблем окружающим.

«Поэтому чаще я успокаиваю мужа, чем он меня. Может быть, это происходит потому, что я привыкла свои переживания держать внутри, как-то самостоятельно с ними справляться», — призналась певица в интервью Teleprogramma.pro.

Валерия и Иосиф Пригожин вместе уже 20 лет и не устают удивлять и радовать друг друга каждый день. Кстати, сам Пригожин как-то рассказывал, что очень переживал, когда Валерия одна уезжала на гастроли, испытывал панические атаки и даже следил за ней.

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