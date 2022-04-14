«Одним словом — хороша!»: Нетребко в льняном костюме с шортами-бермудами подчеркнула стройные ножки

Оперная дива на отдыхе в Египте. Ее женственный аутфит для прогулки по Луксору оценил модельер Наз Маер. Он ответил, что цвет наряда сыграл ей на руку.

Анна Нетребко известна на весь мир. Она является оперной певицей и выступала на площадках многих стран. Артистку всегда тепло принимают в Италии, Испании, Греции и США.

Она также последние два года регулярно давала концерты в России и отметила свой юбилей в Кремле. На родине певица проводит время с родными. Но недавно ее лишили возможности выступать в известной театре из-за ситуации на Украине.

больше по теме Постройневшая Нетребко в блузке цвета мандарина и зауженных брюках повеселилась на лодке Оперная дива насладилась освежающим вечером на Ниле.

Нетребко обычно гастролирует большую часть времени. На этот раз она устроила себе продолжительный отпуск. В апреля певица наслаждается жаркой погодой в Египте.

Она увидела Пирамиды, посетила Каир и прокатилась на лодке по Нилу. Как и раньше, артистка демонстрирует яркие образы. Во время променада по Луксору она отметилась в льняном костюме с оранжевым узором. Шорты-бермуды подчеркнули ее постройневшие ноги. Звезда порой надевала шляпку.

Анна запечатлелась с сыном Тьяго, который в свои 13 лет почти перерос маму. Поклонники восхитились тем, как выглядит оперная дива. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценил модельер Наз Маер.

«Красивый летний костюм с жакетом средней длины — до середины бедра — и с шортами-бермудами. Анне к лице цвет, а фасон играет на руку фигуре.

Сумочкой с элементом бохо вписывается в общую картину, как и сандалии. Я бы предпочел обувь без бусин, но в целом это в стиле Нетребко, поэтому мое мнение выглядит субъективно.

Мне нравится Анна в этом образе. Она подчеркнула длинные стройные ноги, добавила контраста копной волос и свежим загаром. Одним словом Нетребко — хороша!» — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».

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