«Одним словом — хороша!»: Нетребко в льняном костюме с шортами-бермудами подчеркнула стройные ножки

Анна Нетребко известна на весь мир. Она является оперной певицей и выступала на площадках многих стран. Артистку всегда тепло принимают в Италии, Испании, Греции и США.
Она также последние два года регулярно давала концерты в России и отметила свой юбилей в Кремле. На родине певица проводит время с родными. Но недавно ее лишили возможности выступать в известной театре из-за ситуации на Украине.
Нетребко обычно гастролирует большую часть времени. На этот раз она устроила себе продолжительный отпуск. В апреля певица наслаждается жаркой погодой в Египте.
Она увидела Пирамиды, посетила Каир и прокатилась на лодке по Нилу. Как и раньше, артистка демонстрирует яркие образы. Во время променада по Луксору она отметилась в льняном костюме с оранжевым узором. Шорты-бермуды подчеркнули ее постройневшие ноги. Звезда порой надевала шляпку.
Анна запечатлелась с сыном Тьяго, который в свои 13 лет почти перерос маму. Поклонники восхитились тем, как выглядит оперная дива. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценил модельер Наз Маер.
«Красивый летний костюм с жакетом средней длины — до середины бедра — и с шортами-бермудами. Анне к лице цвет, а фасон играет на руку фигуре.
Сумочкой с элементом бохо вписывается в общую картину, как и сандалии. Я бы предпочел обувь без бусин, но в целом это в стиле Нетребко, поэтому мое мнение выглядит субъективно.
Мне нравится Анна в этом образе. Она подчеркнула длинные стройные ноги, добавила контраста копной волос и свежим загаром. Одним словом Нетребко — хороша!» — высказался эксперт.
Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».
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