«Невероятное количество туристов»: Нетребко в шелковом комбинезоне посетила египетский храм

Оперная дива продолжает отдыхать в пустыне. Она поразилась тысячам испанских туристов, которые оказались в Египте.

Анна Нетребко является известной оперной дивой. Она регулярно выступает в разных странах. Обычно ее гастроли длятся месяцами. Но свои изменения внесла пандемия. Артистка на три месяца осталась дома в Вене в 2020 году.

И вот теперь она снова вынуждена была сделать перерыв. Из-за ситуации на Украине певицу заменили в одном из известных театров. Вскоре она устроила себе отпуск.

Ранее Анна посетила Дубай, а потом побывала в Азербайджане. На этот раз певица приехала в Египет, где никогда не была. Она уже посетила знаменитые Пирамиды.

Также артистка устроила себе красивый вечер в Каире. А вот накануне она прокатилась на лодке по Нилу. Компанию ей составляют сестра Наталья и сын Тьяго. Очередной день звезда провела очень насыщенно. Ее утро началось с поездки на старом тук-туке по оживленной старинной дороге.

«Утренний экстрим… и тук-тук», — отметила она.

А вот потом Нетребко оказалась в храме Эдфу. Она показала старинное здание, которое хорошо сохранилось. Однако внутри было так много туристов, что осмотреть весь храм ей не удалось. Певица была облачена в шелковый комбинезон с брюками кюлотами. Наряд оливкового цвета дополнил пояс, а голову она покрыла шапочкой. От палящих лучей солнца она пряталась в тенечке.

«Ребята! Храм потрясающий, очень красивый, но внутрь мы не пошли. Невероятное количество людей столпившихся. Ничего не видно. В основном испаноязычные. Просто тысячи, вот смотрите», — отметила звезда.

Однако потом она обнаружила еще больше туристов. Артистка сравнила их количество с рок-концертом. Поклонники восхитились красочными кадрами. Многие заметили, что Анна постройнела, и поразились тому, как вырос ее 13-летний сын. «Каждый пальчик рук и ног, все тело и лицо — копия мамы-красавицы», «Красивая очень. Вам идут восточные одежды», «Анна Юрьевна! Спасибо за Ваши шикарные репортажи!», «Сын такой высокий», «Невероятные кадры», — прокомментировали пост подписчики.

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