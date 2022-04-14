Нежная красота: невестка Орбакайте в топе и лосинах похвасталась татуировками на тонких кистях

Никита Пресняков пошел по стопам своих знаменитых родственников. Он тоже поет и играет в театре, как и его мама Кристина Орбакайте. Также музыкант может похвастаться тем, что участвовал в «Ледниковом периоде».

А во всем его поддерживает жена Алена Краснова. Влюбленные вместе уже больше пяти лет. Пара часто путешествует и любит устраивать вечеринки. Пока о детях они не думают.

В последнее время невестка Орбакайте занялась танцами. Она исполняет стриппластику, но пока только в зале во время занятий. Также блондинка уже давно работает моделью. Обычно она носит элегантные наряды. Алена обладает стройной фигурой, которую на этот раз она подчеркнула, надев белый топ и черные лосины. Жена Преснякова пришла в тату-салон и решила украсить свое тело.

«Сегодня проснулась и решила, что пора набить что-то еще, вынашивала эту фразу год и поняла, что она должна быть всегда со мной», — отметила она.

Краснова сначала похвасталась плоским животом, но тату набила на тонком запястье. Она набила там фразу: «Be your own muse», которая переводится, как «стань своей собственной музой». А также она показала палец, на котором теперь красуется знак бесконечности.

Поклонники были удивлены тому, что у нее есть татуировки. Обычно модели отказываются от такой идеи, чтобы тело было татуировок для съемок.

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