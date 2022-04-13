«Я в роли мамы»: невестка Орбакайте предстала на кухне с маленьким мальчиком

Алена Краснова весь день провела с малышом. Поклонники решили, что она готовится сама стать мамой.

Никита Пресняков является сыном Кристины Орбакайте. Он готовится отметить свое 31-летие. Артист счастлив в браке с Аленой Красновой. Они вместе уже больше 5 лет. В свое время на их свадьбе гуляли многие артисты.

А Алла Пугачева подарила паре квартиру в Москве. Именно там и живут супруги. Они любят веселиться с друзьями и устраивать вечеринки. Но поклонники давно ждут, когда влюбленные заведут детей.

Пресняков отмечал, что в нужное время у них появятся наследники. Пока он сосредоточен на карьере. Его избранница работает моделью и следит за фигурой. А вот 14 апреля она удивила поклонников, когда опубликовала домашние кадры с ребенком. У нее в гостях оказался маленький мальчик. Сначала он бегал по квартире. А потом Алена усадила его на стул и стала поить из бутылочки.

«Сегодня я в роли мамы моего самого сладкого в мире мальчика. А потом мы пойдем в ЦДМ, вот он обалдеет от счастья», — написала невестка Орбакайте.

Поклонники восхитились тем, какая Краснова заботливая. Многие отметили, что она будет хорошей мамой. «Ну просто прелесть», «Как вы умело с ним обращаетесь», «Малыш очень милый», «Такая вы классная», «Вам лет то! А как хорошо справляетесь», «Свой будет залюбленный», «Это племянник?», «Как у вас сегодня оживленно», — прокомментировали пост подписчики.

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