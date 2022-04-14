«Моя маленькая вселенная»: сестра Жанны Фриске рассекретила необычное имя дочки

Экс-певица призналась, что случайно увидела это имя и влюбилась.

Жанны Фриске уже нет в живых. Она была популярной певицей. Родные тяжело пережили горе. А сын артистки теперь растет под присмотром своего папы Дмитрия Шепелева и не видится с бабушкой и дедушкой.

Но недавно в звездной семье произошло радостное событие. Сестра Фриске, Наталья, объявила о беременности. Она не побоялась рожать без мужа. 8 апреля в одной из столичных клиник родилась ее дочка.

Наталья делилась кадрами из палаты. Она не скрывала, что счастлива. Накануне ее выписали из роддома. Сестра певицы решила первое время жить у родителей, где обустроила детскую. Она сразу устроила фотосессию для малышки. А теперь новоиспеченная мама рассекретила имя малышки. Она ранее признавалась, что имя нерусское и необычное.

«Наконец-то хочу познакомить вас с моей маленькой принцессой. Я очень долго выбирала имя, я хотела чтобы оно малышке подходило и чтобы было необычное, и было созвучно с нашей фамилией. Случайно увидела это имя и просто влюбилась, и не представляла, что мою дочь будут звать как-то иначе. Знакомьтесь, моя маленькая вселенная, Фриске Луна Александровна P.S. Ударение на „у“», — рассказала Наталья.

Поклонники были удивлены. Они отметили, что имя красивое. Напомним, что Фриске тоже была певицей и солисткой «Блестящих», но недолго. Теперь она работает в салоне красоты и пытается заниматься своим бизнесом.

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