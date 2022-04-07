«Почему все так несправедливо»: беременная сестра Фриске сокрушается из-за невозможности обнять племянника Платона

Седьмого апреля, в день рождения сына покойной певицы Жанны Фриске Платона, ее родные традиционно поздравляют мальчика в соцсетях.
Бабушка и дедушка Платона по линии мамы и сестра Жанны Фриске Наталья уже много лет не виделись с ним.
Отец Жанны Фриске, обращаясь к Платону публично в день его девятилетия, выразил уверенность, что спустя какое-то время мальчик обязательно будет общаться с родителями и сестрой своей покойной мамы.
«Мы в тебя верим и любим. Наш дом, наше сердце для тебя всегда открыты. Мамочка тебя родила в Великий святой праздник — Благовещенье. Ты будешь счастлив. Так хотела мама. Так хотим мы. С днем рождения, наш милый и любимый ангелочек», — написал в соцсети Владимир Фриске.
Наталья Фриске, которая совсем скоро впервые станет мамой, призналась, что тронута этими словами своего отца. Сестра Жанны Фриске считает все происходящее большой несправедливостью по отношению к ее родителям.
«Как трогательно поздравил дедушка. До слез. Почему все так несправедливо», — написала Наталья Фриске.
Смотрите также
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.