«Она такая вкусная»: сестра Жанны Фриске после родов запечатлелась в больничной палате

Наталья Фриске является сестрой знаменитой певицы Жанны Фриске. Она тоже пробовала силы в качестве солистки «Блестящих», но вскоре покину группу. Уже длительное время родственница звезды работает в салоне красоты.

Она также пробовала заниматься бизнесом на Шри-Ланке. Недавно Наталья объявила о беременности. С возлюбленным она рассталась и заверила, что это только сделало ее счастливее.

Несколько месяцев Фриске делилась новостями и рассказывала о своем состоянии. Она подготовила детскую в квартире родителей. А 8 апреля на свет появилась ее дочка. Наталья показала бирку с весом и ростом крохи. Как она и предполагала, малышка родилась крупненькой — 4470 г.

Новоиспеченная мама показала снимки родителям, которые рады рождению внучки, так как их внук Платон, рожденный Жанной, живет с отцом Дмитрием Шепелевым, который не дает им видеться. К слову, у него день рождения 7 апреля.

На следующий день Наталья поделилась кадром из роддома. Она предстала в платье-майке и макияжем. Сестра певицы поделилась эмоциями.

«Это какое-то волшебное чувство, когда 9 месяцев ты носишь под сердцем человека, а потом в один момент он оказывается у тебя на руках. Если честно, я еще ничего не понимаю пока. Но она такая вкусная, такая красивая, такая любимая и когда ее маленькие ручки хватают мой палец у меня так колотится сердце! Теперь я знаю как выглядит и пахнет счастье», — написала она.

Поклонники вновь поздравили ее с радостным событием. Многие отметили, что она хорошо выглядит. Напомним, что Фриске уже выбрала имя для крохи и заверила, что оно необычное.

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