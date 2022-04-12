«Не терпится познакомить с бабушкой и дедушкой»: сестра Фриске опубликовала фото с выписки из роддома

Наталья Фриске является сестрой певицы Жанны Фриске. Она тоже одно время была солисткой группы «Блестящие», но потом не стала продолжать карьеру в шоу-бизнесе.

А когда Жанна умерла, она приходила в квартиру певицы и поддерживала там порядок. Лишь недавно у звездной семьи появился повод для радости. Наталья сообщила, что беременна. Она рассталась с отцом ребенка, когда была уже на большом сроке.

8 апреля в одном из столичных роддомов на свет появилась ее дочка. Фриске сообщила о радостной новости. Она позже также опубликовала кадры из роддома. Новоиспеченная мама показала, что чувствует себя хорошо.

Она призналась, что теперь знает, как выглядит счастье. Примечательно, что 12 апреля ее выписали из роддома. Наталья стала собирать вещи. Она также запечатлелась в палате с кроваткой, в которой спала наследница.

«Наконец-то мы едем домой. Уже не терпится познакомить доченьку с бабушкой и дедушкой! Это так волнительно», — написала Фриске.

Ранее она подготовила приданое и детскую комнату в квартире родителей. Наталья отметила, что первое время будет жить с ними. Поклонники поздравили ее и восхитились тем, как она выглядит. «Какая красотка», «Ты будешь прекрасной мамой самой прекрасной девочки», «Женщина действительно расцветает после родов. Прекрасно выглядите!», «Это самая большая любовь на свете!» — прокомментировали пост подписчики.

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