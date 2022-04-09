Все на стиле: Бородина привела дочек и моложавую маму в новую квартиру в Москве

Телеведущая провела весь день с семьей, гуляя по столице.

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении. Она не скрывает, что любит проводить время с родными. Однако большую часть времени Ксения занята на съемках. Она ведет не только шоу «Дом-2», но и другие проекты.

При этом телеведущая воспитывает двоих детей: 12-летняя Маруся от первого брака и шестилетняя Теона от второго брака. Со своим последним мужем Курбаном Омаровым звезды развелась год назад.

Поклонники пристально следят за жизнью Бородиной. Она теперь чаще посещает светские рауты, а также веселится с подругами. А вот 9 апреля телеведущая весь день провела с семьей.

К ней приехала мама Инна Булатовна. Все они оделись в стиле спорт-шик в спортивные костюмы и пуховые жилетки. Сначала Ксения прошлась по улочкам Москвы, а потом привела всех в ресторан, где они пообедали.

Но после этого телеведущая устроила им сюрприз и привела в свою новую квартиру, которую купила себе в качестве подарка на день рождения. Недвижимость находится в центре Москвы с видом на МГУ.

«Приехали квартиру смотреть новую», — сказала звезда.

Там еще нет ремонта, а комнаты выделены блоками. Бородина сможет сама определить, как там должны стоять стены. К слову, у нее три квартиры в Москве и лишь в одной сделан ремонт. Сама она живет в загородном дом с детьми. Звезда признавалась, что у каждой ее дочки уже есть по квартире.

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