«Ужасно скучаю по Платону»: Ксения Собчак поделилась редким фото с пятилетним сыном

Светская львица Ксения Собчак вновь покинула Москву. На этот раз без наследника.

Ксения Собчак поделилась в микроблоге редким снимком, на котором предстала со своим сыном Платоном, которому пять с половиной лет.

Под фото светская львица и журналист рассказала, что ей вновь пришлось покинуть Москву. Но на этот раз Ксения Собчак отправилась не в отпуск, а в командировку.

Звезда призналась, что в таких поездках скучает по маленькому сыну.

«Больше всего в моей работе я не люблю командировки, выпадающие на выходные, ужасно всегда скучаю по Платону. На прошлой неделе летала в Ригу из Москвы снимать кое-кого. 17 часов, 17 часов до Риги, Карл! Сейчас лечу опять с пересадками (рейсы сейчас есть только через Израиль и Стамбул) за классным контентом. Интервью само себя не снимет», — написала Ксения Собчак.

Напомним, ранее Ксения Собчак вместе с сыном Платоном больше месяца провела в Израиле. Как сообщили накануне израильские СМИ, Собчак получала гражданство этой страны.

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