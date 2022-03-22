Идеальный монохром: Ирина Шейк в черном платье Burberry с вырезом и кожаных ботфортах произвела фурор

Ирина Шейк уже давно живет в США. Она смогла стать одной из самых известных топ-моделей в мире. Почти пять лет Ирина состояла в отношениях с Брэдли Купером. Она родила от него дочку Лею.

Примечательно, что несколько лет назад влюбленные расстались. Модель теперь живет в Нью-Йорке. Однако голливудский актер последовал за ней, чтобы быть рядом с наследницей. Теперь их иногда видят вместе на прогулках.

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В этом году Неделя моды в Москве не состоялась. А также Ирина и некоторые ее коллеги пропустили показы в Париже. Но модель отметилась в Лондоне. А теперь она приняла участие в фотосессии, которую устроили на улице.

Шейк предстала в черном платье с разрезом. Наряд Burberry дополнили кожаные ботфорты. Она грациозно позировала, подчеркнув достоинства фигуры. Звезда блеснула роскошным декольте.

Ирина произвела настоящий фурор. Поклонники осыпали ее комплиментами. «Какая красивая», «Чудесный наряд и такая же великолепная дама», «Красивая мамасита», «Хороша», «Сколько женственности», «Как же красиво», «Такое декольте, что голову можно свернуть», «Наряд для настоящей богини», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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