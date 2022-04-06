«С ним невозможно ругаться»: Азамат Мусагалиев сравнил Дениса Дорохова с пьяным дедушкой

Как отметил шоумен, с его коллегой проще согласиться, чем продолжать спорить.

Шоумен Азамат Мусагалиев в «Телеграме» рассказал, в каких отношениях находится с коллегой — юмористом Денисом Дороховым.

«Денис Дорохов находится в большом гастрольном туре по Дальнему Востоку со своим стендапом. Я сначала смеялся, смеялся. Молодец, я только рад за него. Уже третий по счету концерт. Слежу за ним». Азамат Мусагалиев

Как отметил Азамат Мусагалиев, с Денисом Дороховым невозможно ругаться. «Человек не понимает все равно. Проще согласиться. Он как пьяный дедушка. Пока сам не уснет — так и будет ходить туда-сюда. Вот такая же история и с Дороховым», — заметил шоумен.

Напомним, что Денис Дорохов и Азамат Мусагалиев — давние друзья. Их дружбе более двадцати лет.

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