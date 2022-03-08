«Мне и моей семье, детям желали смерти»: жена комика Дениса Дорохова пожаловалась на травлю в Сети

Жена Дениса Дорохова Эльвира на несколько дней пропала из соцсетей, и подписчики обеспокоенно стали писать ей, когда она появилась, наконец, онлайн.

Мать двоих детей рассказала, с чем было связано ее исчезновение. Оказалось, на нее и ее семью обрушилась настоящая травля.

«Столько хейта в Сети я не испытывала никогда. Мне и моей семье, детям, желали смерти. Не только в Директ, мне звонили, писали в мессенджеры, когда блокировали – писали даже СМС. Вот это упорство», — пожаловалась жена комика. И добавила: «Дениса номер слили в Сеть и ему пришлось сменить номер из-за звонков с угрозами».

Кто именно и по какой причине желал смерти семье Дениса Дорохова, жена комика не уточнила. Напомним, что Эльвира родила юмористу двоих сыновей – Артема и Богдана.

Ранее на жуткую травлю жаловалась Лера Кудрявцева. Телеведущая рассказывала, что волна агрессии была связана со спецоперацией России по защите Донбасса. И проклятия в адрес блондинки летели потому, что она русская.

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