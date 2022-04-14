«Ура!»: звезда «Сватов» Татьяна Кравченко и актер Стас Садальский покинули Россию

На фоне массового исхода звезд из России сообщения знаменитостей о том, что они уезжают из страны, пусть ненадолго, будоражат публику. На сей раз за границу отправились звезда «Сватов» Татьяна Кравченко и актер Стас Садальский. Артисты радуются своей поездке несказанно – они этого, как оказалось, долго ждали.

Паковать чемоданы они начали потому, что у них – гастроли с антрепризой «Гвоздь сезона, или Все билеты проданы». Сначала Кравченко не сдержала эмоций от предстоящего тура по Белоруссии, а теперь о том, что они уехали, сообщил Садальский. И попросил помощи в поиске местного режиссера.

«Мы в Минске и Гомеле, ура! Просьба кто знает Лешу Дударева, самого знаменитого белорусского драматурга (у меня нет телефона) скажите ждем его с народной Таней Кравченко на спектакле 16 апреля. Если кто не знает‼️ Леша автор одной из лучших картин в СССР «Белые росы», — пишет актер в своем Telegram.

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