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«Наконец-то!»: звезда «Сватов» Кравченко рассказала, когда она с Садальским покинет Россию

Звезды путешествуют со спектаклем «Гвоздь сезона, или Все билеты проданы».

«Наконец-то!»: звезда «Сватов» Кравченко рассказала, когда она с Садальским покинет Россию
Татьяна Кравченко. Фото: Global Look Press

Актриса Татьяна Кравченко в «Телеграме» объявила о белорусских гастролях вместе с актером Станиславом Садальским. Они представят публике нашумевший спектакль «Гвоздь сезона, или Все билеты проданы».

Татьяна Кравченко и Станислав Садальский
Татьяна Кравченко и Станислав Садальский. Фото: телеграм Татьяны Кравченко

«Едем в Минск и Гродно! Наконец-то!»

Татьяна Кравченко

Отметим, что в Минске спектакль будет показан 16 апреля в Центральном доме офицеров, а на следующий день его увидят зрители в Гродно. Постановку можно будет посмотреть в концертном зале местной филармонии.

Напомним, что Татьяна Кравченко прославилась на всю страну по роли Валюхи в сериале «Сваты». Перед Новым годом на российском телевидении был показан седьмой и последний сезон.

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Тэги

БелоруссияГродноМинскСтанислав СадальскийТатьяна Кравченко