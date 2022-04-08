«Наконец-то!»: звезда «Сватов» Татьяна Кравченко обрадовалась, что покидает Россию

Звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко стала активно вести свои соцсети. Актриса старается освещать важные новости, чтобы поклонники были в курсе ее премьер и передвижений. Она выступает на сцене в антрепризных спектаклях и регулярно гастролирует с ними по стране.

Недавняя премьера «Гроздь сезона, или Все билеты проданы» прошла уже во многих городах страны. Теперь актриса покидает Россию, о чем радостно сообщила в Telegram.

«Едем в Минск и Гродно! Наконец-то!» — обрадованно написала звезда.

Вместе с ней за границу отправляется и Стас Садальский. К слову, сейчас многие звезды радостно покидают страну, но, в отличие от Кравченко, они стараются сделать это максимально не привлекая внимание.

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