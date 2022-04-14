«Хочу, чтобы у нашей страны, у всех нас, у меня все было хорошо»: Киркоров обозначил свою позицию

Как отметил поп-король, главное, чтобы все друг друга в сложившихся обстоятельствах услышали.

Музыкант и поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров заявил, что у него, безусловно, есть мечта в связи с происходящими в мире событиями.

«Сегодня я мечтаю о спокойствии и взаимопонимании. Чтобы все друг друга услышали. Пожалуй, это самое главное. Хочу, чтобы у нашей страны, у всех нас, у меня все было хорошо». Филипп Киркоров

Как заметил Филипп Киркоров, на предстоящий юбилей он в состоянии сделать сам себе хороший подарок. Певец не собирается писать сообщения своим друзьям со словами: «Хочу кофемашину», «Хочу яхту», «Хочу отпуск на Мальдивы», сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что поп-королю отечественной эстрады Филиппу Киркорову в конце апреля исполнится 55 лет. В связи с этим он даст несколько концертов в Москве и Санкт-Петербурге.

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