«Рассказал, что у меня внутри»: Киркоров назвал ведущего, с которым бы поделился происходящим

По словам поп-короля, он в последнее время крайне редко дает интервью.

Музыкант Филипп Киркоров заявил, что практически перестал в последние годы давать интервью журналистам. Последний раз крупное интервью у него было пять лет назад со светской львицей Ксенией Собчак в ее шоу «Осторожно, Собчак!».

Как отметил Филипп Киркоров, больше в эфир с откровениями он после этого не выходит. При этом заметил, что хотел бы пообщаться с телеведущим Владимиром Познером.

«Только к нему. Но, к сожалению, его программа перестала выходить в эфир. Рассказал бы и поделился только ему, что у меня внутри». Филипп Киркоров

Напомним, что Филипп Киркоров – один из самых известных российских музыкантов. Уже 30 апреля ему исполнится 55 лет. Он даст несколько концертов в Москве и Санкт-Петербурге, посвященных этому событию, сообщает «Комсомольская правда».

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