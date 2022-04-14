«Пути давно разошлись»: Киркоров признался, что последний раз видел Пугачеву три-четыре года назад

По словам поп-короля, у каждого из них своя жизнь.

Певец Филипп Киркоров заявил, что уже давно не поддерживает отношений с Примадонной отечественной эстрады певицей Аллой Пугачевой.

«Я Аллу последний раз видел года три-четыре назад. Наши пути давно разошлись. И у каждого своя жизнь. Но это не мешает мне хранить в сердце только лучшее, что между нами было». Филипп Киркоров

По словам Киркорова, он всегда будет говорить «спасибо» судьбе за то, что подарила ему десять лет вместе с уникальной женщиной. Рядом с Пугачевой Киркоров получил колоссальный профессиональный опыт. Он был ей любим. Как заметил поп-король, он хотел бы возненавидеть Пугачеву, но не смог даже разлюбить, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Филипп Киркоров и Алла Пугачева были в браке с 1994 по 2005 год. После развода они поддерживали добрые отношения. Правда, в последнее время не общались.

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