«Цель в карьере, но не цель всей жизни»: Камила Валиева высказалась об олимпийских играх

Как отметила фигуристка, идеализировать Олимпиаду, как это делают некоторые, вовсе не нужно.

Олимпийская чемпионка китайского Пекина в командных соревнованиях фигуристов Камила Валиева призвала не идеализировать Олимпиаду.

«Для спортсмена это, безусловно, цель в карьере, но не цель всей жизни. Спортивная жизнь рано или поздно заканчивается, поэтому и к играм стоит относиться спокойнее». Камила Валиева

Напомним, что Камила Валиева угодила на Олимпиаде в Пекине в допинговый скандал. Разбирательства по ее делу будут проведены позже, сообщает peopletalk.ru.

Отметим, что фигуристка из-за скандала на Олимпиаде не в лучшем состоянии подошла к личному турниру. В итоге она стала только четвертой.

Золото завоевала другая россиянка, Анна Щербакова, серебро — ее соотечественница Александра Трусова, замкнула тройку японка Каори Сакамото.

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