Анна Щербакова и ее «Красная машина» победили на Кубке Первого канала 2022

25-27 марта в Саранске прошли соревнования Кубка Первого канала по фигурному катанию.

За победу боролись две команды звезд российского льда: «Красная машина» (капитан — Анна Щербакова) и «Время первых» (капитан — Марк Кондратюк).

Вторая сборная включала в себя Камилу Валиеву и Елизавету Туктамышеву, и она лидировала по очкам после короткой программы. Однако после произвольной программы первое место досталось «красным».

Стоит отметить, что команда-победитель получает приз в 10 миллионов рублей, а их соперники – 7,5 миллиона.

больше по теме Алексей Мишин четырьмя словами охарактеризовал результаты на Кубке Первого канала Тренер фигуристки Елизаветы Туктамышевой лично приехал на соревнования.

Олимпийская чемпионка 2022 года Анна Щербакова снова показала класс и вырвала первое место для своей «машины». В произвольной программе она набрала 176,12 балла. За ней идут Валиева с 173,88 балла и Туктамышева с 166,23 балла. Среди мужчин «золото» взял Михаил Коляда (200,11 балла), представляющий команду Щербаковой. За ним идут Марк Кондратюк (195,26 балла) и Андрей Мозалев (190,80 балла).

Поздравляем Анну с еще одним первым местом!

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