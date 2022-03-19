Камила Валиева улетела из Москвы и получила награду

Фигуристка Камила Валиева родилась и первое время занималась в Казани. Именно туда знаменитость недавно приехала.

Участница зимней Олимпиады в Пекине покинула Москву, где продолжает тренироваться. Знаменитость опубликовала в социальных сетях несколько фотографий из столицы Татарстана. После чего поклонники Валиевой стали приветствовать Камилу на ее малой родине.

«Невероятно милая и обаятельная Камила. Увидишь на улице — и забудешь, кто ты и куда шел», — написали некоторые из фанатов Камилы в надежде встретить фигуристку в ее родном городе.

Кому точно посчастливилось увидеть Валиеву, так это президенту Татарстана. Рустам Минниханов восхитился мастерством спортсменки, назвав ее примером для подражания подрастающего поколения. Глава Татарстана вручил Валиевой орден «Дуслык», а ее маме — медаль «100 лет образования ТАССР». Сообщили в пресс-службе главы республики.

К слову, награду, которую получила Камила Валиева, дают только за особые заслуги в укреплении авторитета Татарстана.

Напомним, ранее Камила Валиева прогулялась с двоюродной сестрой. Спортсменка с длинными распущенными волосами и в молочной куртке прошлась по улицам Казани, покачивая в коляске маленькую родственницу.

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