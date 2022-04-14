Как приготовить кокосовые конфеты «Баунти»
Видео
Как приготовить постный салат с киноа
Видео

«Потеряла гораздо больше»: Монеточка из Европы прокомментировала решение суда с Костюшкиным

Как отметила исполнительница, ее нельзя испугать штрафом в полмиллиона рублей.

«Потеряла гораздо больше»: Монеточка из Европы прокомментировала решение суда с Костюшкиным
Лиза Монеточка. Фото: соцсети

Певица Лиза Монеточка, которая находится в гастрольном туре по Европе, в соцсетях прокомментировала решение суда с музыкантом Стасом Костюшкиным.

Стас Костюшкин
Стас Костюшкин. Фото: Global Look Press

«Меня так просто нельзя испугать штрафом в пятьсот тысяч. Я готова потерять гораздо больше, и уже потеряла гораздо больше, и, как видите, продолжаю петь и писать».

Лиза Монеточка

Как отметила Лиза Монеточка, трек «Мама, я не зигую» она написала, когда училась в школе. Она просто сделала пародию на композицию. По ее словам, подавать в суд на такое творчество просто неприлично. Лиза Монеточка считает, что Стас Костюшкин устроил с ней разборки после того, как она стала известной артисткой.

Напомним, что Стас Костюшкин посчитал, что композиция Лизы Монеточки очень похожа на его хит «Мама, я не танцую». Он обвинил исполнительницу в плагиате и выиграл дело.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

ЕвропаЛиза МонеточкаПесня "Мама я не зигую"Песня "Мама я не танцую"Стас Костюшкин