«Потеряла гораздо больше»: Монеточка из Европы прокомментировала решение суда с Костюшкиным

Как отметила исполнительница, ее нельзя испугать штрафом в полмиллиона рублей.

Певица Лиза Монеточка, которая находится в гастрольном туре по Европе, в соцсетях прокомментировала решение суда с музыкантом Стасом Костюшкиным.

«Меня так просто нельзя испугать штрафом в пятьсот тысяч. Я готова потерять гораздо больше, и уже потеряла гораздо больше, и, как видите, продолжаю петь и писать». Лиза Монеточка

Как отметила Лиза Монеточка, трек «Мама, я не зигую» она написала, когда училась в школе. Она просто сделала пародию на композицию. По ее словам, подавать в суд на такое творчество просто неприлично. Лиза Монеточка считает, что Стас Костюшкин устроил с ней разборки после того, как она стала известной артисткой.

больше по теме Стас Костюшкин выиграл в суде у Лизы Монеточки полмиллиона рублей Кроме того, певица должна будет возместить коллеге все судебные расходы.

Напомним, что Стас Костюшкин посчитал, что композиция Лизы Монеточки очень похожа на его хит «Мама, я не танцую». Он обвинил исполнительницу в плагиате и выиграл дело.

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