«Потеряла гораздо больше»: Монеточка из Европы прокомментировала решение суда с Костюшкиным

Певица Лиза Монеточка, которая находится в гастрольном туре по Европе, в соцсетях прокомментировала решение суда с музыкантом Стасом Костюшкиным.
«Меня так просто нельзя испугать штрафом в пятьсот тысяч. Я готова потерять гораздо больше, и уже потеряла гораздо больше, и, как видите, продолжаю петь и писать».
Как отметила Лиза Монеточка, трек «Мама, я не зигую» она написала, когда училась в школе. Она просто сделала пародию на композицию. По ее словам, подавать в суд на такое творчество просто неприлично. Лиза Монеточка считает, что Стас Костюшкин устроил с ней разборки после того, как она стала известной артисткой.
Напомним, что Стас Костюшкин посчитал, что композиция Лизы Монеточки очень похожа на его хит «Мама, я не танцую». Он обвинил исполнительницу в плагиате и выиграл дело.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.