«Уже пришли!»: Монеточка собралась продавать рассекреченную журналистами квартиру

Певице не удалось сохранить в тайне место, где она поселилась в Москве.

Журналисты нарушили жизненные планы певицы Лизы Монеточки.

После того, как 17 января одно сетевое издание рассекретило местоположение и другие параметры квартиры, которую звезда купила в Москве, 23-летняя Елизавета Гырдымова сделала несколько заявлений в сториз.

Она отметила, что про новую квартиру и ее ремонт рассказывала поклонникам не раз — в этом не было никакого секрета. А вот раскрывать место, где она будет жить, артистка не хотела, чтобы пресса и недобросовестные фанаты не караулили ее возле подъезда. Но теперь нежелательные визитеры повалили домой к певице.

«Выкладывая фото, вы думаете, что никто ко мне не придет? Так вот, уже пришли! — пишет Монеточка. — Спасибо изданиям за то, что я не могу и не смогу нормально жить в нашей новой квартире. Уж поверьте, теперь мы будем продавать ее. Благодаря вам артисты становятся закрытыми для публики, прячут свои деньги, дома и семью».

Публикацию изображений своего дома со стороны журналистов артистка назвала непорядочностью. Она объявила, что разочарована поступком издания и никогда не простит его.

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