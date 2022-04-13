Стас Костюшкин выиграл в суде у Лизы Монеточки полмиллиона рублей

Кроме того, певица должна будет возместить коллеге все судебные расходы.

Музыкант Стас Костюшкин выиграл в суде у певицы Лизы Монеточки. Поводом споров звезд стала песня «Мама, я не зигую», которая, как уверял Костюшкин, очень напоминала его хит «Женщина, я не танцую».

В итоге Стас Костюшкин обратился в суд. Он потребовал компенсацию в 900 тысяч рублей.

Заметим, что адвокаты певицы утверждали, что речь идет о пародии, а не о плагиате. Басманный суд после экспертизы признал, что в процентном соотношении «Мама, я не зигую» и «Женщина, я не танцую» идентичны на 73%. В будущем Лизе Монеточке будет нельзя исполнять данную песню на своих концертах, сообщает телеграм-канал Baza.

Ранее жена Стаса Костюшкина Юлия рассказывала, что конфликт можно было не доводить до суда. Однако Лиза Монеточка заняла принципиальную позицию и не хотела признать свою неправоту.

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