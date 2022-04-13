Гандельман и Продеус рядом: Малышева вышла в свет с коллегами по программе «Жить здорово!» после съемок

Елена Малышева пригласила своих соведущих на выставку кукол в Москве.

На этой неделе Первый канал вернул в сетку вещания программу «Жить здорово!», которую ведет доктор медицинских наук Елена Малышева и ее соведущие.

Герман Гандельман ради съемок прилетает в Москву из Израиля.

После записи передачи Елена Малышева пригласила коллег на выставку кукол. Об этом теледоктор рассказала в телеграм-канале, который активно ведет с некоторых пор.

«Вот, посмотрите, с кем я пришла на выставку кукол. Нам повезло, Герман Шаевич не улетел вчера ночью. Герка, дай-ка я тебя сниму. Он пришел на культурную программу», — сказала в кадре Елена Малышева.

За ее спиной видны доктора и ведущие «Жить здорово!» Андрей Продеус и Герман Гандельман.

«В это воскресенье мы втроем были на выставке кукол на Тишинке! Там мы встретили мою любимую Наталью Грант. Домики в скорлупе от грецкого ореха, куклы XVIII века, уникальная набивная техника. Сколько же света и любви в этих людях и работах! Жаль, что это был последний день выставки», — поделилась Елена Малышева.

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