Из первых уст: Елена Малышева сообщила, где находится на самом деле

Телеведущая Елена Малышева прокомментировала появившиеся на днях сообщения о своем отъезде на ПМЖ в Америку и закрытии программы Первого канала «Жить здорово!».

Теледоктор заявила, что обе информации не соответствуют действительности. Елена Малышева сообщила, что никуда не уехала.

«Ничего не закрыто. Я в Москве», — сообщила Елена Малышева РИА «Новости».

Напомним, ранее пресс-служба Первого канала уже сообщала, что программа «Жить здорово!» временно не выходит в эфир наряду с другими проектами, поскольку сейчас сетка канала переверстана с учетом интереса аудитории к происходящим событиям.

Телеведущая Елена Малышева ранее делилась в телеграм-канале видео, которые были сделаны в Москве. Правда, прямо о том, что она находится в столице, звезда экрана не заявляла, сделав это только теперь.

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