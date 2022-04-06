«Жаль, что именно в эти дни его нет рядом»: что сказала Малышева о покойном Жириновском

Ведущая программы Первого канала «Жить здорово!» Елена Малышева почтила память умершего лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Телеведущая сказала, что знала совсем другого Владимира Вольфовича, человека, отличного от его экранного образа.

«Я знала Владимира Вольфовича. Знала совсем другим. Умным, невероятно образованным, свободно говорящим на нескольких языках. Так жаль, что именно в эти дни его нет рядом. Светлая память. Самые теплые слова поддержки родным и близким», — написала Елена Малышева в телеграм-канале.

Напомним, известный политик Владимир Жириновский умер 6 апреля. Ему было 75 лет. Прощание с Владимиром Вольфовичем состоится 8 апреля.

Политика похоронят на Троекуровском кладбище столицы, отпевать Жириновского будет патриарх Кирилл.

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