«Весело проводим время»: Настя Ивлеева высказалась о своем воссоединении с бывшим мужем

Телеведущая открыто призналась, что с рэпером у нее отличные отношения.

Настя Ивлеева многим знакома по шоу «Орел и решка», которое она вела. Потом Настя смогла стать популярным блогером. Она дружит со многими известными артистами — от Максима Галкина до Ксении Собчак.

В 2018 году у нее случился роман с музыкантом Алексеем Узенюком, более известным как Элджей. Спустя год они сыграли свадьбу. И казалось, что супруги счастливы, но в 2021 году они развелись.

Ивлеева предпочла не раздувать скандал из произошедшего. Но когда рэпер выпустил новый трек, она на камеру выразила негодование. Казалось, что между ними пробежала черная кошка, но недавно появились слухи, что Настя воссоединилась с бывшим мужем. Поклонники решили прямо спросить об этом у звезды. Блогерша все разъяснила в соцсети. Она не стала отрицать, что общается с ним.

«Думаю, такие новости будут всплывать частенько, так как мы в отличных отношениях и, если есть возможность, обязательно видимся и весело проводим время а-ха-ха-ха, ю-ху-у… Ну там, вайны смотрим мои! Я об этом!» — пояснила Ивлеева.

Отметим, что в последнее время она редко выходит на связь. Настя летала в Стамбул, где снималась в новом шоу с беременной Региной Тодоренко. Телеведущая даже позволил ей погладить живот. После этого поклонники напророчили, что и блогерша скоро станет мамой. Саму Ивлееву это напугало.

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