Сбежала от мужа и сына: беременная Тодоренко в лимонном платье отметилась с Ивлеевой на съемках в Турции

Телеведущая неожиданно оказалась в Стамбуле. Она задействована в новом проекте со своей подругой.

Регина Тодоренко уже много лет работает на телевидении. Она не скрывает, что любит свою работу, хотя в молодости была актрисой и даже участвовала в украинской «Фабрике звезд».

Теперь она учится сочетать карьеру и материнство. Вместе с мужем Владом Топаловым телеведущая растит сына Михаила. Однако не так давно она перестала скрывать, что беременна. На съемках шоу «Маска» звезда подчеркнула свой округлившийся живот.

больше по теме Беременная Тодоренко в мерцающем платье с прозрачным жакетом щегольнула на публике Телеведущая находится на последних сроках беременности, но это не помешало ей принарядиться.

На днях Регина призналась, что будет меньше рассказывать о своей жизни и уменьшит количество публикаций. Она переживает за родителей, которые находятся в Одессе.

При этом артистка старается себе оберегать от негатива, так как ждет ребенка. Но 5 апреля стало известно, что она прилетела в Турцию. Тодоренко находится на съемках нового проекте канала «Пятница» вместе с Настей Ивлеевой.

На улицах города они запечатлелись вместе. Блогерша даже погладила округлившийся живот Регины, которая облачилась в лимонное платье с разрезом на талии. Она собрала волосы в небрежный хвост и сделала макияж.

«Настюшка могла бы стать отличной крестной мамой», — отметили в соцсети поклонники. Многие также признались, что Тодоренко хорошо выглядит на последних сроках беременности. Ее осыпали комплиментами. А вот Ивлеева была удивлена, что ей тоже пророчат скорую беременность, так как она с мужем Элджеем рассталась.

А вот Топалов в это время находится в Москве. Он присматривает за сыном и даже берет его с собой, когда ездит по делам.

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