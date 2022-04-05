Сбежала от мужа и сына: беременная Тодоренко в лимонном платье отметилась с Ивлеевой на съемках в Турции

Регина Тодоренко уже много лет работает на телевидении. Она не скрывает, что любит свою работу, хотя в молодости была актрисой и даже участвовала в украинской «Фабрике звезд».
Теперь она учится сочетать карьеру и материнство. Вместе с мужем Владом Топаловым телеведущая растит сына Михаила. Однако не так давно она перестала скрывать, что беременна. На съемках шоу «Маска» звезда подчеркнула свой округлившийся живот.
На днях Регина призналась, что будет меньше рассказывать о своей жизни и уменьшит количество публикаций. Она переживает за родителей, которые находятся в Одессе.
При этом артистка старается себе оберегать от негатива, так как ждет ребенка. Но 5 апреля стало известно, что она прилетела в Турцию. Тодоренко находится на съемках нового проекте канала «Пятница» вместе с Настей Ивлеевой.
На улицах города они запечатлелись вместе. Блогерша даже погладила округлившийся живот Регины, которая облачилась в лимонное платье с разрезом на талии. Она собрала волосы в небрежный хвост и сделала макияж.
«Настюшка могла бы стать отличной крестной мамой», — отметили в соцсети поклонники. Многие также признались, что Тодоренко хорошо выглядит на последних сроках беременности. Ее осыпали комплиментами. А вот Ивлеева была удивлена, что ей тоже пророчат скорую беременность, так как она с мужем Элджеем рассталась.
А вот Топалов в это время находится в Москве. Он присматривает за сыном и даже берет его с собой, когда ездит по делам.
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