Снова вместе? Элджей признался в любви Ивлеевой

Пара развелась в прошлом году.

Настя Ивлеева и Элджей, он же Алексей Узенюк, объявили о разводе в прошлом году. В августе пара расторгла брак, а спустя несколько месяцев неожиданно поползли слухи о воссоединении.

Накануне рэпер подогрел слухи, опубликовав фото популярной блондинки в своем микроблоге. Кроме того, музыкант признался в любви бывшей жене.

«С днем рождения, жена! Я люблю тебя!» — написал Элджей.

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Добавим, что 8 марта Анастасии Ивлеевой исполнился 31 год. День рождения она отметила в компании подруги Юлии Коваль в Санкт-Петербурге. Узенюк тем временем гостит у Моргенштерна в Дубае. Исходя из этого фанаты сделали вывод, что Элджей поделился архивным фото бывшей жены.

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