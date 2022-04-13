«Ничего не приостанавливается»: Илья Авербух сделал заявление по поводу нового сезона шоу «Ледниковый период»

Прославленный фигурист, продюсер и создатель ледниковых шоу Илья Авербух сделал объявление в своем микроблоге.

Он дал понять, что его высказывания, звучавшие ранее о проекте Первого канала «Ледниковый период», были неверно истолкованы.

«Друзья, хочу внести ясность насчет телепроекта «Ледниковый период». Те, кому интересна судьба проекта, услышьте первоисточник. Ничего не приостанавливается, мы уже начали подготовку и верим, что в сентябре-октябре мы выйдем на экраны с «Ледниковым периодом». Но решение об этом принимает руководство Первого канала, и оно оглашается ближе к лету. Так было всегда!» — написал Илья Авербух в микроблоге.

Напомним, ранее в беседе с Teleprogramma.pro Илья Авербух сам заявлял о том, что на осень проект «Ледниковый период» пока не планируется.

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