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Партнер Агаты Муцениеце по «Ледниковому периоду» Александр Энберт впервые стал отцом

Супруга фигуриста Алеся подарила ему дочку.

Партнер Агаты Муцениеце по «Ледниковому периоду» Александр Энберт впервые стал отцом
Александр Энберт. Фото: соцсети

Радостной новостью поделился в микроблоге фигурист, участник шоу Первого канала «Ледниковый период» Александр Энберт.

Накануне, 12 апреля, он и его жена Алеся впервые стали родителями. У пары родилась дочка.

Александр Энберт поддерживал жену во время родов и первым взял новорожденную малышку на руки. Снимок с дочкой на руках он опубликовал в соцсети.

А чуть позже Александр Энберт вышел на связь с подписчиками, чтобы поделиться своими эмоциями по поводу происходящего.

Александр Энберт с новорожденной дочкой.
Александр Энберт с новорожденной дочкой. Фото: соцсети

«Друзья, всем привет! Ну что, вчерашний денечек был сложный. Но какой же прекрасный. Вы видите самого счастливого отца в мире. Вот он я. Сейчас поеду к Лесеньке», — рассказал в кадре Александр Энберт.

Напомним, фигурист принимал участие в нескольких сезонах шоу «Ледниковый период».

В прошлом сезоне Александр Энберт выступал в паре с Агатой Муцениеце, а вместе с партнершей актрисой Ольгой Кузьминой они становились победителями седьмого сезона проекта «Ледниковый период».

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«Ледниковый период»Агата МуцениецеАлександр Энбертноворожденная дочьОльга Кузьмина