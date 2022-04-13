Партнер Агаты Муцениеце по «Ледниковому периоду» Александр Энберт впервые стал отцом

Радостной новостью поделился в микроблоге фигурист, участник шоу Первого канала «Ледниковый период» Александр Энберт.

Накануне, 12 апреля, он и его жена Алеся впервые стали родителями. У пары родилась дочка.

Александр Энберт поддерживал жену во время родов и первым взял новорожденную малышку на руки. Снимок с дочкой на руках он опубликовал в соцсети.

А чуть позже Александр Энберт вышел на связь с подписчиками, чтобы поделиться своими эмоциями по поводу происходящего.

«Друзья, всем привет! Ну что, вчерашний денечек был сложный. Но какой же прекрасный. Вы видите самого счастливого отца в мире. Вот он я. Сейчас поеду к Лесеньке», — рассказал в кадре Александр Энберт.

Напомним, фигурист принимал участие в нескольких сезонах шоу «Ледниковый период».

В прошлом сезоне Александр Энберт выступал в паре с Агатой Муцениеце, а вместе с партнершей актрисой Ольгой Кузьминой они становились победителями седьмого сезона проекта «Ледниковый период».

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