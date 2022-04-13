«Илюша не может разорваться на части»: Тарасова отреагировала на приостановку «Ледникового периода»

По словам заслуженного тренера СССР, раньше все как-то жили без этого популярного шоу.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что не нужно делать трагедию из-за приостановки популярного шоу «Ледниковый период».

Как отметила Татьяна Тарасова, это не самое ужасное, что может произойти в жизни. Раньше люди как-то жили без данного шоу и не переживали. Тарасова заверила, что ничего страшного не произошло, сообщает «Спорт-Экспресс».

«Илюша же не может разорваться на части и везде успеть. Как только он закончит со своей работой, будет «Ледниковый период». Мы обязательно его дождемся!» Татьяна Тарасова

Ранее Илья Авербух заявил, что шоу «Ледниковый период» она осень пока не планируется. Хореограф сейчас активно занимается с танцевальными дуэтами. Он пробует себя в роли тренера.

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