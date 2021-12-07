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Симфония на льду и в жизни: как Илья Авербух преуспел в спорте, шоу-бизнесе и любви

Известный фигурист и хореограф в этом году женился на молодой актрисе.

Симфония на льду и в жизни: как Илья Авербух преуспел в спорте, шоу-бизнесе и любви
Илья Авербух. Фото: Global Look Press

Подходящий к концу 2021 год в жизни Ильи Авербуха стал одним из знаковых. Продюсер и хореограф женился и стал отцом. Его избранница Елизавета Арзамасова на 21 год моложе него, но эта разница в возрасте мешает только хейтерам пары.

Кроме того, продюсер ледовых шоу вновь «делает» «Ледниковый период» на Первом и всей душой переживает за каждого своего подопечного. А мы тем временем вспоминаем его путь к успеху.

Илья Авербух: детство, родители

Илья Авербух родился в интеллигентной московской семье 18 декабря 1973 года. Его отец Изяслав Наумович Авербух — инженер, мать Юлия Марковна Бурдо — микробиолог по образованию. Илья — старший из сыновей, у него есть брат Даниил, родившийся в 1990 году и связавший свою судьбу с фехтованием. По национальности Илья Авербух — еврей и никогда этого не скрывал. Как и свой рост и вес: при 177 см он сегодня достиг 78 кг на весах.

Маленький Илья Авербух с папой. Фото: instagram.com/averbukhofficial/

В фигурное катание Илью Авербуха привела мама, большая поклонница этого вида спорта. Пятилетнего мальчика не взяли, не увидев в нем талант. Но родительница через год снова отвела его в секцию, и мальчик смог показать себя.

Илья Авербух: фигурное катание

Первым тренером Ильи Авербуха стали Наталья Дубинская и Жанна Громова. Он начал тренироваться под их началом в одиночном катании. Но в 12 лет у него произошел скачок роста, повлекший за собой сбои в технике и прыжках. Юноша уже не был столь идеален в технике. Тогда его подхватил Геннадий Аккерман, который и привел Авербуха в танцы на льду.

Маленький Илья Авербух на коньках. Фото: instagram.com/averbukhofficial/

Первой партнершей Ильи Авербуха стала Марина Анисина. Пара начала демонстрировать успехи, которые привели к триумфу на чемпионате мира среди юниоров сначала в 1990 году, затем — в 1992-м. Но слаженным дуэт был недолго — Илья влюбился в Ирину Лобачеву. Об этом достаточно откровенно и эмоционально Анисина написала в своей автобиографии. Обида за то, что Илья ее бросил, была непомерной.

Марина Анисина и Гвендаль Пейзера. Фото: instagram.com/marinanisina/

В 1992 году Илья Авербух перешел к тренерам Наталье Линичук и Геннадию Карпоносову, которые стали готовить его к Олимпийским играм. Партнершей ему стала Ирина Лобачева, с которой в 1995 году они сыграли свадьбу и переехали в США, где продолжили трудиться на льду, приближая свой триумф на мировой арене.

Илья Авербух и Ирина Лобачева с тренером Натальей Линичук. Фото: instagram.com/averbukhofficial/

В 1997 году Авербух и Лобачева стали чемпионами России, повторив успех в 2000, 2001 и 2002 годах. Кроме того, на стартах этого ранга у дуэта за карьеру — три «серебра» и две «бронзы».

В 1998 году состоялся дебют Авербуха и Лобачевой на Олимпиаде в японском Ногано. Однако следующие сезоны до 2002 года не стали успешными: Ирина повредила колено, и дуэт пропустил Гран-при. Но на Играх в Солт-Лейк-Сити им удалось стать серебряными призерами. Причем, «золото» досталось экс-партнерше Авербуха Марине Анисиной и ее тогдашнему партнеру Гвендалю Пейзера.

В 2002 году танцоры стали чемпионами Европы, выиграли финал Гран-при, взяли «золото» на японском NHK Trophy, а также отечественном Cup of Russia. И в 2004 году приняли решение завершить карьеру и вернулись в Россию.

Илья Авербух: ледовые шоу, телевидение

Вернуться Авербух настоятельно решил потому, что по ту сторону Атлантики спортивные иммигранты не в особом почете — в шоу-бизнесе им едва ли удастся состояться, их удел — низшие должности в тренерстве. А в Москве в 2004 году фигурист сразу же основывает собственное шоу на льду — проект «Ледовая симфония».

Илья Авербух начал заниматься ледовыми шоу в 2004 году. Фото: instagram.com/averbukhofficial/

В рамках проекта Авербух был постановщиком театрализованных представлений на льду с участием звезд фигурного катания. Он опирался на опыт Татьяны Тарасовой и ее театр «Все звезды», который заслуженный тренер основала в 1990 году, а также на зарубежные примеры подобного формата.

В 2006 году на Первом канале стартовал проект «Звезды на льду», в котором Авербух выступил в качестве режиссера, хореографа-постановщика и продюсера. Это шоу соревновательного формата, где фигуристы и представители шоу-бизнеса в парах состязаются за победу.

Илья Авербух на «Ледниковом периоде. Дети». Фото: instagram.com/averbukhofficial/

С 2007 года шоу уже переименовано в «Ледниковый период», и оно настолько понравилось телезрителям, что существует до сих пор. А сезон проекта, где участвовали дети, в 2018 году был удостоен «Тэфи» как лучший телевизионный проект для детей.

Илья Авербух получил «Тэфи». Фото: instagram.com/averbukhofficial/

В 2010 году Авербух поставил и провел премьеру первого оригинального российского мюзикла на льду «Огни большого города», с которым гастролировал в столице летней Олимпиады-2012 Лондоне.

В 2015 году фигурист и продюсер представил в сочинском ледовом дворце «Айсберг» спектакль на льду «Кармен», после которого режиссер начал работу над новым масштабным проектом — драмой на льду «Ромео и Джульетта», премьера которого состоялась в июле 2017 года в Сочи.

Илья Авербух на льду. Фото: instagram.com/averbukhofficial/

Кроме того, Авербух основал несколько компаний, занимающихся проведением развлекательных мероприятий и постановкой шоу. После чего выступил как организатор множества проектов: юбилейное шоу Александра Горшкова «И вечно музыка звучит…» (2006 г.), Всероссийская премия «Хрустальный Лед» (2007 г.), юбилейное шоу «Татьяна Тарасова и ее ученики» (2007 г.), юбилейное шоу «Великие победы Ирины Родниной» (2009 г.), гала-шоу «Год до Игр Сочи 2014» (2013 г.), открытие чемпионата мира по хоккею в Москве (2016 г.), шоу в честь 800-летия Нижнего Новгорода (2021 г.).

Илья Авербух на репетиции. Фото: instagram.com/averbukhofficial/

Появилась у Ильи Авербуха и своя школа фигурного катания. В 2018 году он открыл в Москве «Путь к успеху», летние сборы которой проводятся регулярно в Сочи. Здесь занимаются дети от шести лет и старше.

Илья Авербух открыл школу «Путь к успеху». Фото: instagram.com/averbukhofficial/

В 2019 году в «Лужниках» состоялся юбилейный для творчества Авербуха в шоу-бизнесе концерт — «15 лет успеха», ставший поводом для конфликта с Яной Рудковской.

Илья Авербух: доходы

Сколько зарабатывает при этом Илья Авербух, не секрет: за 2020 год, например, фигурист как индивидуальный предприниматель сделал на госзаказах 5,5 млн рублей, а несколько его обществ с ограниченной ответственностью, которые занимаются проведением зрелищ и массовых мероприятий, принесли 15 млн рублей чистой прибыли, пишет «Комсомольская правда».

Илья Авербух: личная жизнь

Первой женой фигуриста стала его партнерша по льду Ирина Лобачева. В 1995 году они сыграли свадьбу, прожили вместе 12 лет, в 2004 году у них родился первенец Мартин.

Илья Авербух с Ириной Лобачевой. Фото: Global Look Press

Мальчику было 3,5 года, когда родители решили развестись. Решение было обоюдным, делить совместно нажитое пара не стала — Илья все оставил Ирине, начав жизнь с нуля.

Илья Авербух с Ириной Лобачевой и сыном Мартином. Фото: Global Look Press

Сплетники шептались, что причиной развода Авербуха и Лобачевой стал роман продюсера шоу «Ледниковый период» с участницей в том сезоне — актрисой Алисой Гребенщиковой.

Алиса Гребенщикова с сыном. Фото: Global Look Press

Через год после проекта и тех самых слухов она родила сына, и долгое время считалось, что сын Алеша — это наследник Ильи Авербуха. Только осенью 2021 года актриса назвала имя отца ребенка, и это — не фигурист.

Илья Авербух с сыном Мартином. Фото: instagram.com/martin_averbukh/

На эти слухи Авербух не обращал внимания. Он посвятил себя карьере и воспитанию сына, который переехал к нему, когда Ирина Лобачева устроила свою личную жизнь с фигуристом моложе себя на 17 лет.

Илья Авербух и Елизавета Арзамасова

Про отношения Ильи Авербуха и Елизаветы Арзамасовой общественность узнала в 2020 году. В начале лета у звезды сериала «Папины дочки» на безымянном пальце правой руки появилось помолвочное кольцо, затем их с фигуристом заметили вместе. Стало ясно — они встречаются.

Актриса Елизавета Арзамасова. Фото: Global Look Press

Поклонники поделились на два лагеря — одни порадовались за парочку и жаждали скорейшей свадьбы и детей. Другим такой союз показался мезальянсом, а виной тому, дескать, уж слишком  большая разница в возрасте — 21 год, и мужчина годится ей в отцы.

Илья Авербух и Елизавета Арзамасова. Фото: instagram.com/averbukhofficial/

А познакомились Авербух и Арзамасова, когда той было всего 15 лет. Звезда гремевшего в те годы сериала «Папины дочки» была нарасхват и стала участницей шоу «Лед и пламень», которое продюсировал фигурист. Ее партнером выступил двукратный чемпион мира Максим Ставиский, и пара тогда заняла второе место.

Спустя два года Авербух пригласил Арзамасову в шоу «Винкс на льду», и девушка гастролировала с труппой. Злые языки поговаривали, что тогда у звезд и начался роман. На самом деле любовь у звезд случилась незадолго до разоблачения. И называет союз с фигуристом актриса не иначе как «подарком судьбы».

«Отношений все эти десять лет не было, конечно, — рассказывала Арзамасова в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» Вячеславу Манучарову. — Все произошло естественно, органично, легко. В этом тоже есть секрет успеха. Идиллия — совпадения двух людей в порывах, интересах к литературе, музыке, живописи…».

Пара собиралась скрывать свою связь как можно дольше, но в декабре 2020 года они сыграли свадьбу и сами отказались от тайн, рассказав о радостном событии в своих Instagram.

Илья Авербух и Елизавета Арзамасова. Фото: instagram.com/averbukhofficial/

Не скрывали изначально Авербух и Арзамасова, что скоро станут родителями. Через полгода после свадьбы звезды официально объявили о том, что актриса ждет ребенка. А 14 августа у Авербуха и Арзамасовой родился сын. Мальчика назвали Львом, и глава семьи из роддома увез своих родных в загородный дом, который перестроил заново специально для новой семьи.

Илья Авербух и Елизавета Арзамасова с сыном. Фото: instagram.com/averbukhofficial/

Илья Авербух: скандалы

Илья Авербух не раз становился фигурантом скандалов и конфликтов. Один из громких — липовые гастроли шоу в 2019 году, которые организовывались под именем прославленного фигуриста. Реализация билетов на якобы шоу Авербуха шла полным ходом сразу в нескольких городах, но продюсер заявил, что отношения к ним не имеет.

В 2020 году начался конфликт Ильи Авербуха и Яны Рудковской, которая вычитала в прессе, что якобы продюсер платит двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой за выход на лед 150 тысяч рублей. Светской львице этого показалось мало, и она так прямо и заявила у себя в Telegram: «По три шоу в день девочка катала, а это очень тяжело. Мог бы, конечно, Илюша и накинуть спортсменам такого уровня за уникальный КПД!».

Яна Рудковская. Фото: Global look press

Авербуху пришлось оправдываться, что платит он чемпионке больше. Это завершившие карьеру фигуристы зарабатывают полторы сотни. Но, как оказалось, это была не единственная претензия блондинки к фигуристу: на своем гала-шоу «15 лет успеха» продюсер якобы «скоммуниздил», выражаясь ее слогом, песню — и в кусты. Речь шла о фонограмме Димы Билана «Держи», и Рудковская обвинила его в нарушении авторских прав.

Но Авербух позже заявил, что автору текста и музыки к песне он заплатил, как и учел все требования об использовании композиции — был подписан соответствующий договор.

Стычка у Авербуха случилась и с другой известной персоной. Причем, прямо на глазах миллионов телезрителей Первого канала. В «Ледником периоде – 2020» в состав жюри была приглашена легкоатлетка Елена Исинбаева.

Елена Исинбаева на «Ледниковом периоде». Фото: Global Look Press

Она засудила одну из пар настолько низко, что за участников вступился их наставник Авербух. Словесная перепалка произошла на высоких тонах. В частности, продюсера зацепил аргумент судьи «Мне не понравилось», который для него всегда неубедителен.

Илья Авербух сейчас

В 2021 году Илья Авербух стал отцом во второй раз, лишь набегами успевая к жене в роддом — как раз в середине августа он готовил масштабное шоу на 800-летнем юбилее Нижнего Новгорода.

Осенью состоялась премьера нового спектакля на льду от Ильи Авербуха — «Анна Каренина». А параллельно выступил хореографом и продюсером нового сезона «Ледникового периода» с участием таких звезд, как Даня Милохин, Ксения Бородина, Агата Муцениеце, Гела Месхи и других.

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