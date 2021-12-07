Симфония на льду и в жизни: как Илья Авербух преуспел в спорте, шоу-бизнесе и любви

Известный фигурист и хореограф в этом году женился на молодой актрисе.

Подходящий к концу 2021 год в жизни Ильи Авербуха стал одним из знаковых. Продюсер и хореограф женился и стал отцом. Его избранница Елизавета Арзамасова на 21 год моложе него, но эта разница в возрасте мешает только хейтерам пары.

Кроме того, продюсер ледовых шоу вновь «делает» «Ледниковый период» на Первом и всей душой переживает за каждого своего подопечного. А мы тем временем вспоминаем его путь к успеху.

Илья Авербух: детство, родители

Илья Авербух родился в интеллигентной московской семье 18 декабря 1973 года. Его отец Изяслав Наумович Авербух — инженер, мать Юлия Марковна Бурдо — микробиолог по образованию. Илья — старший из сыновей, у него есть брат Даниил, родившийся в 1990 году и связавший свою судьбу с фехтованием. По национальности Илья Авербух — еврей и никогда этого не скрывал. Как и свой рост и вес: при 177 см он сегодня достиг 78 кг на весах.

В фигурное катание Илью Авербуха привела мама, большая поклонница этого вида спорта. Пятилетнего мальчика не взяли, не увидев в нем талант. Но родительница через год снова отвела его в секцию, и мальчик смог показать себя.

Илья Авербух: фигурное катание

Первым тренером Ильи Авербуха стали Наталья Дубинская и Жанна Громова. Он начал тренироваться под их началом в одиночном катании. Но в 12 лет у него произошел скачок роста, повлекший за собой сбои в технике и прыжках. Юноша уже не был столь идеален в технике. Тогда его подхватил Геннадий Аккерман, который и привел Авербуха в танцы на льду.

Первой партнершей Ильи Авербуха стала Марина Анисина. Пара начала демонстрировать успехи, которые привели к триумфу на чемпионате мира среди юниоров сначала в 1990 году, затем — в 1992-м. Но слаженным дуэт был недолго — Илья влюбился в Ирину Лобачеву. Об этом достаточно откровенно и эмоционально Анисина написала в своей автобиографии. Обида за то, что Илья ее бросил, была непомерной.

В 1992 году Илья Авербух перешел к тренерам Наталье Линичук и Геннадию Карпоносову, которые стали готовить его к Олимпийским играм. Партнершей ему стала Ирина Лобачева, с которой в 1995 году они сыграли свадьбу и переехали в США, где продолжили трудиться на льду, приближая свой триумф на мировой арене.

В 1997 году Авербух и Лобачева стали чемпионами России, повторив успех в 2000, 2001 и 2002 годах. Кроме того, на стартах этого ранга у дуэта за карьеру — три «серебра» и две «бронзы».

В 1998 году состоялся дебют Авербуха и Лобачевой на Олимпиаде в японском Ногано. Однако следующие сезоны до 2002 года не стали успешными: Ирина повредила колено, и дуэт пропустил Гран-при. Но на Играх в Солт-Лейк-Сити им удалось стать серебряными призерами. Причем, «золото» досталось экс-партнерше Авербуха Марине Анисиной и ее тогдашнему партнеру Гвендалю Пейзера.

В 2002 году танцоры стали чемпионами Европы, выиграли финал Гран-при, взяли «золото» на японском NHK Trophy, а также отечественном Cup of Russia. И в 2004 году приняли решение завершить карьеру и вернулись в Россию.

Илья Авербух: ледовые шоу, телевидение

Вернуться Авербух настоятельно решил потому, что по ту сторону Атлантики спортивные иммигранты не в особом почете — в шоу-бизнесе им едва ли удастся состояться, их удел — низшие должности в тренерстве. А в Москве в 2004 году фигурист сразу же основывает собственное шоу на льду — проект «Ледовая симфония».

В рамках проекта Авербух был постановщиком театрализованных представлений на льду с участием звезд фигурного катания. Он опирался на опыт Татьяны Тарасовой и ее театр «Все звезды», который заслуженный тренер основала в 1990 году, а также на зарубежные примеры подобного формата.

В 2006 году на Первом канале стартовал проект «Звезды на льду», в котором Авербух выступил в качестве режиссера, хореографа-постановщика и продюсера. Это шоу соревновательного формата, где фигуристы и представители шоу-бизнеса в парах состязаются за победу.

С 2007 года шоу уже переименовано в «Ледниковый период», и оно настолько понравилось телезрителям, что существует до сих пор. А сезон проекта, где участвовали дети, в 2018 году был удостоен «Тэфи» как лучший телевизионный проект для детей.

В 2010 году Авербух поставил и провел премьеру первого оригинального российского мюзикла на льду «Огни большого города», с которым гастролировал в столице летней Олимпиады-2012 Лондоне.

В 2015 году фигурист и продюсер представил в сочинском ледовом дворце «Айсберг» спектакль на льду «Кармен», после которого режиссер начал работу над новым масштабным проектом — драмой на льду «Ромео и Джульетта», премьера которого состоялась в июле 2017 года в Сочи.

Кроме того, Авербух основал несколько компаний, занимающихся проведением развлекательных мероприятий и постановкой шоу. После чего выступил как организатор множества проектов: юбилейное шоу Александра Горшкова «И вечно музыка звучит…» (2006 г.), Всероссийская премия «Хрустальный Лед» (2007 г.), юбилейное шоу «Татьяна Тарасова и ее ученики» (2007 г.), юбилейное шоу «Великие победы Ирины Родниной» (2009 г.), гала-шоу «Год до Игр Сочи 2014» (2013 г.), открытие чемпионата мира по хоккею в Москве (2016 г.), шоу в честь 800-летия Нижнего Новгорода (2021 г.).

Появилась у Ильи Авербуха и своя школа фигурного катания. В 2018 году он открыл в Москве «Путь к успеху», летние сборы которой проводятся регулярно в Сочи. Здесь занимаются дети от шести лет и старше.

В 2019 году в «Лужниках» состоялся юбилейный для творчества Авербуха в шоу-бизнесе концерт — «15 лет успеха», ставший поводом для конфликта с Яной Рудковской.

Илья Авербух: доходы

Сколько зарабатывает при этом Илья Авербух, не секрет: за 2020 год, например, фигурист как индивидуальный предприниматель сделал на госзаказах 5,5 млн рублей, а несколько его обществ с ограниченной ответственностью, которые занимаются проведением зрелищ и массовых мероприятий, принесли 15 млн рублей чистой прибыли, пишет «Комсомольская правда».

Илья Авербух: личная жизнь

Первой женой фигуриста стала его партнерша по льду Ирина Лобачева. В 1995 году они сыграли свадьбу, прожили вместе 12 лет, в 2004 году у них родился первенец Мартин.

Мальчику было 3,5 года, когда родители решили развестись. Решение было обоюдным, делить совместно нажитое пара не стала — Илья все оставил Ирине, начав жизнь с нуля.

Сплетники шептались, что причиной развода Авербуха и Лобачевой стал роман продюсера шоу «Ледниковый период» с участницей в том сезоне — актрисой Алисой Гребенщиковой.

Через год после проекта и тех самых слухов она родила сына, и долгое время считалось, что сын Алеша — это наследник Ильи Авербуха. Только осенью 2021 года актриса назвала имя отца ребенка, и это — не фигурист.

На эти слухи Авербух не обращал внимания. Он посвятил себя карьере и воспитанию сына, который переехал к нему, когда Ирина Лобачева устроила свою личную жизнь с фигуристом моложе себя на 17 лет.

Илья Авербух и Елизавета Арзамасова

Про отношения Ильи Авербуха и Елизаветы Арзамасовой общественность узнала в 2020 году. В начале лета у звезды сериала «Папины дочки» на безымянном пальце правой руки появилось помолвочное кольцо, затем их с фигуристом заметили вместе. Стало ясно — они встречаются.

Поклонники поделились на два лагеря — одни порадовались за парочку и жаждали скорейшей свадьбы и детей. Другим такой союз показался мезальянсом, а виной тому, дескать, уж слишком большая разница в возрасте — 21 год, и мужчина годится ей в отцы.

А познакомились Авербух и Арзамасова, когда той было всего 15 лет. Звезда гремевшего в те годы сериала «Папины дочки» была нарасхват и стала участницей шоу «Лед и пламень», которое продюсировал фигурист. Ее партнером выступил двукратный чемпион мира Максим Ставиский, и пара тогда заняла второе место.

Спустя два года Авербух пригласил Арзамасову в шоу «Винкс на льду», и девушка гастролировала с труппой. Злые языки поговаривали, что тогда у звезд и начался роман. На самом деле любовь у звезд случилась незадолго до разоблачения. И называет союз с фигуристом актриса не иначе как «подарком судьбы».

«Отношений все эти десять лет не было, конечно, — рассказывала Арзамасова в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» Вячеславу Манучарову. — Все произошло естественно, органично, легко. В этом тоже есть секрет успеха. Идиллия — совпадения двух людей в порывах, интересах к литературе, музыке, живописи…».

Пара собиралась скрывать свою связь как можно дольше, но в декабре 2020 года они сыграли свадьбу и сами отказались от тайн, рассказав о радостном событии в своих Instagram.

Не скрывали изначально Авербух и Арзамасова, что скоро станут родителями. Через полгода после свадьбы звезды официально объявили о том, что актриса ждет ребенка. А 14 августа у Авербуха и Арзамасовой родился сын. Мальчика назвали Львом, и глава семьи из роддома увез своих родных в загородный дом, который перестроил заново специально для новой семьи.

Илья Авербух: скандалы

Илья Авербух не раз становился фигурантом скандалов и конфликтов. Один из громких — липовые гастроли шоу в 2019 году, которые организовывались под именем прославленного фигуриста. Реализация билетов на якобы шоу Авербуха шла полным ходом сразу в нескольких городах, но продюсер заявил, что отношения к ним не имеет.

В 2020 году начался конфликт Ильи Авербуха и Яны Рудковской, которая вычитала в прессе, что якобы продюсер платит двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой за выход на лед 150 тысяч рублей. Светской львице этого показалось мало, и она так прямо и заявила у себя в Telegram: «По три шоу в день девочка катала, а это очень тяжело. Мог бы, конечно, Илюша и накинуть спортсменам такого уровня за уникальный КПД!».

Авербуху пришлось оправдываться, что платит он чемпионке больше. Это завершившие карьеру фигуристы зарабатывают полторы сотни. Но, как оказалось, это была не единственная претензия блондинки к фигуристу: на своем гала-шоу «15 лет успеха» продюсер якобы «скоммуниздил», выражаясь ее слогом, песню — и в кусты. Речь шла о фонограмме Димы Билана «Держи», и Рудковская обвинила его в нарушении авторских прав.

Но Авербух позже заявил, что автору текста и музыки к песне он заплатил, как и учел все требования об использовании композиции — был подписан соответствующий договор.

Стычка у Авербуха случилась и с другой известной персоной. Причем, прямо на глазах миллионов телезрителей Первого канала. В «Ледником периоде – 2020» в состав жюри была приглашена легкоатлетка Елена Исинбаева.

Она засудила одну из пар настолько низко, что за участников вступился их наставник Авербух. Словесная перепалка произошла на высоких тонах. В частности, продюсера зацепил аргумент судьи «Мне не понравилось», который для него всегда неубедителен.

Илья Авербух сейчас

В 2021 году Илья Авербух стал отцом во второй раз, лишь набегами успевая к жене в роддом — как раз в середине августа он готовил масштабное шоу на 800-летнем юбилее Нижнего Новгорода.

Осенью состоялась премьера нового спектакля на льду от Ильи Авербуха — «Анна Каренина». А параллельно выступил хореографом и продюсером нового сезона «Ледникового периода» с участием таких звезд, как Даня Милохин, Ксения Бородина, Агата Муцениеце, Гела Месхи и других.

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