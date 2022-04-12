Каникулы закончились, дети пропускают занятия: Пугачева ищет школу для Лизы и Гарри в Израиле

Певица Алла Пугачева и ее муж телеведущий Максим Галкин, по слухам, подыскивают двойняшкам Лизе и Гарри школу в Израиле. Дело в том, что каникулы в России давно закончились, а дети пропускают занятия в Первой московской гимназии. Сейчас Лиза и Гарри занимаются с преподавателями, скорее всего, при помощи скайпа.
Кроме того, Алла Пугачева якобы готовит документы на получение израильского гражданства. У Максима Галкина есть все основания обосноваться на Земле Обетованной – в Израиле похоронена мама телеведущего.
Заметим, сто сейчас главный кормилец в звездной семье, безусловно, Максим Галкин. У него запланировано сразу несколько концертов в Израиле. Они пройдут в июне, сообщает «Комсомольская правда».
Напомним, что Максим Галкин с семьей примерно месяц назад покинул Россию. Возвращаться раньше лета телеведущий точно не намерен.
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