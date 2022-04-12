Каникулы закончились, дети пропускают занятия: Пугачева ищет школу для Лизы и Гарри в Израиле

Певица Алла Пугачева и ее муж телеведущий Максим Галкин, по слухам, подыскивают двойняшкам Лизе и Гарри школу в Израиле. Дело в том, что каникулы в России давно закончились, а дети пропускают занятия в Первой московской гимназии. Сейчас Лиза и Гарри занимаются с преподавателями, скорее всего, при помощи скайпа.

Кроме того, Алла Пугачева якобы готовит документы на получение израильского гражданства. У Максима Галкина есть все основания обосноваться на Земле Обетованной – в Израиле похоронена мама телеведущего.

Заметим, сто сейчас главный кормилец в звездной семье, безусловно, Максим Галкин. У него запланировано сразу несколько концертов в Израиле. Они пройдут в июне, сообщает «Комсомольская правда».

больше по теме Семейное гнездышко: как выглядит роскошная вилла Пугачевой и Галкина в Израиле В начале марта звездная пара уехала из России.

Напомним, что Максим Галкин с семьей примерно месяц назад покинул Россию. Возвращаться раньше лета телеведущий точно не намерен.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.