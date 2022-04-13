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«Эффект «только с кровати»: почему женская расстегнутая рубаха манит мужчин, объяснил Васильев

В целом сильную половину человечества привлекает легкая небрежность в дамах.

«Эффект «только с кровати»: почему женская расстегнутая рубаха манит мужчин, объяснил Васильев
Александр Васильев. Фото: Global Look Press

Историк моды Александр Васильев во время прямого эфира на YouTube-канале Formulamodis пообщался со своими зрителями на тему женской привлекательности в глазах мужчин.

Александр Васильев рассказал о женской привлекательности. Стоп-кадр: YouTube-канал Formulamodis

Он подчеркнул, что сильную половину человечества очень привлекают дамы в рубахах и блузах с расстегнутыми наверху пуговицами.

«Это эффект быстрого одевания, эффект «только с кровати». Будто только встала, не успела застегнуться и прибежала. Это очень будоражит мужские умы», — пояснил Васильев.

Та же хитрость работает с прической. Если из нее вытащить немного прядей, создав легкий эффект небрежности, мужчины будут на вас смотреть совсем по-другому. По словам Васильева, этим способом всегда пользуется Анджелина Джоли.

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