Показал Васильев: как выглядит модное мини-платье, в котором нет ни капли вульгарности

Даже в коротких нарядах женщины могут выглядеть элегантно.

Историк моды Александр Васильев во время прямого эфира на YouTube-канале Formulamodis показал платье мини, которое смотрится элегантно, несмотря на радикальную длину.

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Ведущий шоу «Модный приговор» на Первом канале заметил, что красивые ножки можно показывать очень достойно. Для это совершенно не обязательно опускаться до вульгарности.

Александр Васильев привел в пример такое платье. Наряд демонстрировал нижнюю часть тела женщины, но при этом полностью закрывал верхнюю — руки и линию декольте. Кроме того, дама примерила его с плотными черными колготками.

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