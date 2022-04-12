Показал Васильев: как выглядит модное мини-платье, в котором нет ни капли вульгарности

Историк моды Александр Васильев во время прямого эфира на YouTube-канале Formulamodis показал платье мини, которое смотрится элегантно, несмотря на радикальную длину.
Ведущий шоу «Модный приговор» на Первом канале заметил, что красивые ножки можно показывать очень достойно. Для это совершенно не обязательно опускаться до вульгарности.
Александр Васильев привел в пример такое платье. Наряд демонстрировал нижнюю часть тела женщины, но при этом полностью закрывал верхнюю — руки и линию декольте. Кроме того, дама примерила его с плотными черными колготками.
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