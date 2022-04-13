«Три цвета драгоценных камней»: Васильев назвал оттенки, которые всегда выглядят привлекательно

Александр Васильев назвал оттенки, в которых женщины выглядят в глазах мужчин особенно привлекательно. Это, конечно, красные тона, на которые мужчины реагируют моментально. Цвет страсти работает у мужчин на подсознательном уровне, полагает историк моды.

Другой цвет — черный, особенно если дама облачится в черное кружево. «Черный цвет — драматический», — пояснил ведущий. То есть тут действует ассоциация с роковой дамой.

«Черный цвет привлекателен, но также привлекателен любой темный цвет. Если ваше платье будет темно-синим, темно-зеленым, темно-бардовым, это три цвета драгоценных камней, вы всегда будете выглядеть привлекательно», — сказал Александр Васильев в эфире YouTube-канала Formulamodis.

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