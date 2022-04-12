«Так уменьшает объем!»: какая юбка моментально стройнит бедра, показал Васильев

Александр Васильев во время прямого эфира на YouTube-канале Formulamodis предложил зрительницам с громоздкими бедрами обратить внимание на юбку с асимметричной драпировкой.

Такая модель великолепно корректирует фигуру, визуально делая массивную часть тела более легкой.

«Эта драпировка на бедре так уменьшает объем! И у нас создается впечатление, что перед нами не модель plus-size, а просто стройняшка стройняшкина. И посмотрите, как укороченная косуха подчеркивает миниатюрность ее верха!

Это очень удачный выход, который мне очень импонирует. Я думаю, наши телезрительницы оценят эту работу стилистов», — прокомментировал историк моды.

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