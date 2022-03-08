«С днем весны»: Навка в канареечных брюках клеш и блузке с декольте подчеркнула стройную фигуру

Татьяна Навка уже много лет выступает на льду. Она имеет большое количество наград. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию уже завершила карьеру, но выступает на публике каждый год. Она создает красочные ледовые шоу.

При этом спортсменка счастлива в браке с Дмитрием Песковым и растит дочку Надежду, которая пошла по ее стопам. От прошлых отношений у нее есть взрослая дочка Саша Жулина.

В свои 46 дет Навка может похвастаться стройной фигурой. Она часто посещает светские рауты и вечеринки. Фигуристка любит выглядеть женственно и броско. 8 марта она поделилась снимком, на котором позировала в канареечных брюках клеш и черной блузке с глубоким декольте. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру.

«Девушки мои дорогие, с Праздником нас! С днем весны, любви и красоты! Пусть весеннее солнышко согревает, дарит надежду, мир и любовь, а сильная половина человечества носит на руках и заботится!!! Пусть женственность, доброта и гармония наполняют нас и делают это мир лучше!» — написала звезда.

Поклонники осыпали фигуристку комплиментами. «Ой, какая красивая», «Татьяна, вы бесподобны», «Какой элегантный наряд», «Очень красивый лук», «Вам идет такая прическа», «Какая вы яркая и женственная», «Приятно слышать такие слова от вас», «Очень сильная женщина», «Какие цвета, какие формы», — стали писать подписчики.

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